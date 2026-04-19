Бегун из Австралии, побивший рекорд Усэйна Болта, повторил его знаменитое празднование
- 18-летний австралийский спринтер Гут Гут побил молодежный рекорд мира на дистанции 200 метров с результатом 19,67 секунды.
- Гут повторил знаменитое празднование Усэйна Болта, начав праздновать еще до финишной линии на чемпионате Австралии U-20, где выиграл дистанцию 100 метров.
18-летний австралийский спринтер суданского происхождения Гут Гут заставляет говорить о себе как о будущей суперзвезде легкой атлетики. Похоже, впервые за 20 лет действительно появился "новый Усэйн Болт".
Юноша в этом году удивил мир, сумев побить молодежный рекорд мира на дистанции 200 метров, который принадлежал легендарному ямайцу. Теперь Гут перенял от Болта не только молниеносную скорость, но и манеру праздновать еще до финишной линии, пишет Olympics.
Как Гут Гут пробежал 100 метров на чемпионате Австралии?
На первенстве U-20 Гуту не было равных в наиболее престижной спринтерской дисциплине на 100 метров.
Как и Усэйн Болт в свое время на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, юный австралиец отметился не лучшим стартом, но потом, как ветер, промчался мимо всех соперников и успел за 20 метров до финиша начать праздновать.
Гут Гут выиграл 100 метров на чемпионате Австралии U-20 – смотрите видео:
Итоговый результат Гута составил 10,21 секунды. Мировой рекорд, который принадлежит Усэйну Болту, составляет 9,58 и держится уже 17 лет – с 2009-го. Но Болт тогда был старше австралийца аж на 5 лет.
Какой рекорд Болта Гут уже побил?
- Как пишет Al Jazeera, Гут пробежал 200 метров за 19,67 секунды, что является рекордом мира в возрастной категории до 20 лет.
- В таком же возрасте, как австралиец, Усэйн Болт демонстрировал на 200 метрах результат 19,93.
- Это был первый случай, когда австралийский спринтер уложился в 20 секунд.