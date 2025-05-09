Будущее Карло Анчелотти в Реале уже решено. Мадридский клуб окончательно определился с кандидатом на должность главного тренера.

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Кто заменит Анчелотти

После поражения от Арсенала и вылета из Лиги чемпионов "сливочные" приняли окончательное решение об увольнении итальянского специалиста, пишет 24 канал со ссылкой на Marca. Обе стороны пришли к выводу, что лучше будет разорвать контракт.

Хаби Алонсо покинет Байер в конце сезона-2024/2025 и подпишет трехлетний контракт с "Королевским клубом". В команду к нему присоединятся Себас Паррилья и Альберто Энсинас, которые сопровождали его в работе в Леверкузене.

Отмечается, что Реал начнет подготовку к новому сезону уже под руководством нового тренера.

Справка. Сейчас Реал занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги.

Отметим, что под руководством Хаби Алонсо Байер добыл чемпионство Германии, прервав гегемонию Баварию. Карло Анчелотти возглавлял Реал с 2021 года.