Майбутнє Карло Анчелотті в Реалі вже вирішене. Мадридський клуб остаточно визначився з кандидатом на посаду головного тренера.

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Хто замінить Анчелотті

Після поразки від Арсеналу та вильоту з Ліги чемпіонів "вершкові" ухвалили остаточне рішення щодо звільнення італійського фахівця, пише 24 канал з посиланням на Marca. Обидві сторони дійшли висновку, що краще буде розірвати контракт.

Хабі Алонсо покине Баєр наприкінці сезону-2024/2025 і підпише трирічний контракт з "Королівським клубом". В команду до нього приєднаються Себас Паррілья та Альберто Енсінас, які супроводжували його в роботі в Леверкузені.

Зазначається, що Реал розпочне підготовку до нового сезону вже під керівництвом нового тренера.

Довідка. Наразі Реал посідає другу позицію в турнірній таблиці Ла Ліги.

Відзначимо, що під керівництвом Хабі Алонсо Баєр здобув чемпіонство Німеччини, перервавши гегемонію Баварію. Карло Анчелотті очолював Реал з 2021 року.