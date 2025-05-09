Реал окончательно определился с заменой Анчелотти: известный тренер покинет клуб Бундеслиги
- Карло Анчелотти покинет Реал в конце текущего сезона, и его заменит Хаби Алонсо, который подпишет трехлетний контракт с клубом.
- К команде Алонсо присоединятся Себас Паррилья и Альберто Энсинас, которые работали с ним в Байере, которого он привел к чемпионству в Германии.
- Реал начнет подготовку к новому сезону под руководством нового тренера, занимая вторую позицию в Ла Лиге на данный момент.
В конце текущего сезона Реал попрощается с Карло Анчелотти. Уже известно, кто будет преемником итальянского специалиста в "Королевском клубе".
Будущее Карло Анчелотти в Реале уже решено. Мадридский клуб окончательно определился с кандидатом на должность главного тренера.
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Кто заменит Анчелотти
После поражения от Арсенала и вылета из Лиги чемпионов "сливочные" приняли окончательное решение об увольнении итальянского специалиста, пишет 24 канал со ссылкой на Marca. Обе стороны пришли к выводу, что лучше будет разорвать контракт.
Хаби Алонсо покинет Байер в конце сезона-2024/2025 и подпишет трехлетний контракт с "Королевским клубом". В команду к нему присоединятся Себас Паррилья и Альберто Энсинас, которые сопровождали его в работе в Леверкузене.
Отмечается, что Реал начнет подготовку к новому сезону уже под руководством нового тренера.
Справка. Сейчас Реал занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги.
Отметим, что под руководством Хаби Алонсо Байер добыл чемпионство Германии, прервав гегемонию Баварию. Карло Анчелотти возглавлял Реал с 2021 года.