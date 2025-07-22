Динамо разгромило мальтийский Хамрун в первом матче в Лиге чемпионов
- Киевское Динамо победило мальтийский Хамрун со счетом 2:0 в первом матче квалификации Лиги чемпионов.
- Голы забили Ванат на 13-й минуте и Буяльский на 76-й минуте; Ответный матч состоится через неделю.
- Если Динамо пройдет дальше, они сыграют с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив в третьем квалификационном раунде.
Во вторник, 22 июля, киевское Динамо стартовало в квалификации Лиги чемпионов-2025/2026. Киевляне провели первый матч против мальтийского Хамруна.
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Как сыграло Динамо в первом матче нового сезона?
В дебюте матча динамовцы едва не пропустили гол в простой ситуации. На 10-й минуте встречи ошибкой ветерана Андрей Ярмоленко мог воспользоваться футболист мальтийского клуба. К счастью, Нещерет спас команду.
На 13-й минуте киевляне открыли счет. Форвард "бело-синих" Ванат воспользовался пасом Буяльского и с нескольких метров попал в ворота.
Видео гола Ваната
В конце первого тайма Динамо во второй раз отправило мяч в ворота соперника. Однако арбитр после просмотра ВАР отменил гол Попова.
Шаткое преимущество не устраивало гостей. На 76-й минуте поединка Буяльский перебросил мяч через голкипера Хамруна и удвоил преимущество.
Видео гола Буяльського
В компенсированное время Волошин довел счет до разгромного и фактически снял вопрос о победителе в этой паре.
Видео гола Волошина
До финального свистка счет не изменился. Подопечные Александра Шовковского одержали победу со счетом 3:0.
Хамрун – Динамо 0:3
Голы: Ванат, 13, Буяльский, 76, Волошин, 90+2
Ответный матч состоится через неделю, 29 июля. В случае успеха Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив.