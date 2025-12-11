Шахтер уверенно переиграл Хамрун и гарантировал себе еврокубковую весну

В четверг, 11 декабря, свой матч 5-го тура основного раунда Лиги конференций сезона 2025 –2026 провел донецкий Шахтер. Соперником команды Арды Турана стал мальтийский Хамрун Спартанс.

Шахтер еще никогда до этого не играл против этого мальтийского соперника. Зато в памяти украинских болельщиков хорошо запечатлелись матчи Хамруна против киевского Динамо. Тогда в рамках второго круга квалификации Лиги чемпионов киевляне дважды переиграли Спартанс с одинаковым счетом 3:0, информирует 24 Канал.

К теме Динамо и Шахтер в Лиге конференций: календарь матчей и турнирная таблица

Каким было развитие матча Хамрун – Шахтер?

В первом тайме игроки Шахтера пробивали больше, чем хозяева. Однако в целом первая половина встречи была очень сложной для "горняков".

На 21-й минуте Изаки сбросил на Бондаренко, но удар того заблокировал защитник Хамруна.

Через несколько минут дончане еще дважды угрожали владениям соперника. Сначала Бонелло справился с ударом Лукаса, а Назарина пробил рядом со стойкой.

В конце первой 45-минутки хозяева нашли свой момент. Фесюн потянул выстрел в ближний угол от Мбонга.

На перерыв команды ушли при "сухом" счете на табло 0:0. На такой результат первого тайма немедленно реагировал главный коуч Шахтера Арда Туран, который сделал две замены. Вместо Бондаренко и Конопли на поле появились Очеретько и Тобиас.

На 61-й минуте "горняки" наконец размочили нули на табло. Мейреллиш головой вывел Шахтер вперед после передачи от Азарова – 0:1.

Через три минуты донетчане удвоили свое преимущество. Исаке Силва пробил в дальний угол. Неидеальный газон сыграл на руку 18-летнему бразильцу. Ассист в свой актив записал Педриньо.

Еще до финального свистка Шахтер мог увеличивать цифры на табло, но реализовать хотя бы еще один момент не удалось. "Горняки" уверенно переиграли Хамрун 2:0 и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги конференций 2025 – 2026.

Хамрун – Шахтер 0:2

Голы: Мейреллиш, 61, Исаке Силва, 64

В следующем туре основного раунда ЛК 2025 – 2026 Шахтер сыграет "дома" против хорватской Риеки 18 декабря.

Отметим, что в 5-м туре киевское Динамо потерпело поражение от итальянской Фиорентины 1:2.