Шахтер еще никогда до этого не играл против этого мальтийского соперника. Зато в памяти украинских болельщиков хорошо запечатлелись матчи Хамруна против киевского Динамо. Тогда в рамках второго круга квалификации Лиги чемпионов киевляне дважды переиграли Спартанс с одинаковым счетом 3:0, информирует 24 Канал.

К теме Динамо и Шахтер в Лиге конференций: календарь матчей и турнирная таблица

Каким было развитие матча Хамрун – Шахтер?

В первом тайме игроки Шахтера пробивали больше, чем хозяева. Однако в целом первая половина встречи была очень сложной для "горняков".

На 21-й минуте Изаки сбросил на Бондаренко, но удар того заблокировал защитник Хамруна.

Через несколько минут дончане еще дважды угрожали владениям соперника. Сначала Бонелло справился с ударом Лукаса, а Назарина пробил рядом со стойкой.

В конце первой 45-минутки хозяева нашли свой момент. Фесюн потянул выстрел в ближний угол от Мбонга.

На перерыв команды ушли при "сухом" счете на табло 0:0. На такой результат первого тайма немедленно реагировал главный коуч Шахтера Арда Туран, который сделал две замены. Вместо Бондаренко и Конопли на поле появились Очеретько и Тобиас.

На 61-й минуте "горняки" наконец размочили нули на табло. Мейреллиш головой вывел Шахтер вперед после передачи от Азарова – 0:1.

Через три минуты донетчане удвоили свое преимущество. Исаке Силва пробил в дальний угол. Неидеальный газон сыграл на руку 18-летнему бразильцу. Ассист в свой актив записал Педриньо.

Еще до финального свистка Шахтер мог увеличивать цифры на табло, но реализовать хотя бы еще один момент не удалось. "Горняки" уверенно переиграли Хамрун 2:0 и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги конференций 2025 – 2026.

Хамрун – Шахтер 0:2

Голы: Мейреллиш, 61, Исаке Силва, 64

В следующем туре основного раунда ЛК 2025 – 2026 Шахтер сыграет "дома" против хорватской Риеки 18 декабря.

Отметим, что в 5-м туре киевское Динамо потерпело поражение от итальянской Фиорентины 1:2.