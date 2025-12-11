Шахтар ще ніколи до цього не грав проти цього мальтійського суперника. Натомість у пам'яті українських уболівальників добре закарбувались матчі Хамруна проти київського Динамо. Тоді у рамках другого кола кваліфікації Ліги чемпіонів кияни двічі переграли Спартанс із однаковим рахунком 3:0, інформує 24 Канал.

Яким був розвиток матчу Хамрун – Шахтар?

У першому таймі гравці Шахтаря пробивали більше, аніж господарі. Однак загалом перша половина зустрічі була дуже складною для "гірників".

На 21-й хвилині Ізакі скинув на Бондаренка, але удар того заблокував захисник Хамруна.

Через декілька хвилин донеччани ще двічі загрожували володінням суперника. Спершу Бонелло впорався із ударом Лукаса, а Назарина пробив поруч зі стійкою.

Наприкінці першої 45-хвилинки господарі знайшли свій момент. Фесюн потягнув постріл у ближній кут від Мбонга.

На перерву команди пішли за "сухого" рахунку на табло 0:0. На такий результат першого тайму негайно реагував головний коуч Шахтаря Арда Туран, який зробив дві заміни. Замість Бондаренка та Коноплі на полі з'явились Очеретько та Тобіас.

На 61-й хвилині "гірники" нарешті розмочили нулі на табло. Мейрелліш головою вивів Шахтар уперед після передачі від Азарова – 0:1.

Через три хвилини донеччани подвоїли свою перевагу. Ісаке Сілва пробив у дальній кут. Неідеальний газон зіграв на руку 18-річному бразильцю. Асист у свій актив записав Педріньйо.

Ще до фінального свистка Шахтар міг збільшувати цифри на табло, але реалізувати бодай ще один момент не вдалось. "Гірники" впевнено переграли Хамрун 2:0 та гарантували собі вихід у плей-оф Ліги конференцій 2025 – 2026.

Хамрун – Шахтар 0:2

Голи: Мейрелліш, 61, Ісаке Сілва, 64

У наступному турі основного раунду ЛК 2025 – 2026 Шахтар зіграє "вдома" проти хорватської Рієки 18 грудня.

Відзначимо, що у 5-му турі київське Динамо зазнало поразки від італійської Фіорентини 1:2.