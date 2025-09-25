Александр Усик уже более года является безоговорочным королем хевивейта. Он технично зачистил супертяжелый дивизион и является действующим абсолютным чемпионом мира.

Сейчас эксперты оценивают его боксерское наследие и часто сравнивают со звездами прошлого. На эту тему накануне высказался бывший чемпион мира Хасим Рахман, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Что сказал Рахман об Усике?

Американец заявил, что сложно определить, кто бы победил в противостояниях украинца с легендарными бойцами XX века. Однако Усик сделал все, чтобы его считали одним из лучших боксеров в истории.

"Усик не может вернуться в прошлое и победить Али или молодого Тайсона. Все, что он может сделать, это позаботиться о тех препятствиях, что перед ним, и он сделал это на всех уровнях. На Олимпийских играх Усик был номер один. И не так часто случается, что золотые медалисты в тяжелом и супертяжелом весе бьются между собой в профессиональном боксе, а если это случается, то победу обычно одерживает боксер-супертяж.

Усик был золотым медалистом в тяжелом весе, перешел в хевивейт в профессионалах после того, как очистил дивизион ниже и вышел и победил Энтони Джошуа, золотого медалиста в супертяжелом весе. То, что сделал Усик, никогда раньше не делалось. Я не думаю, что люди отдают ему должное уважение", – сказал Рахман.

К слову. В бою с Эй Джеем украинский боксер стал чемпионом мира в хевивейте, завоевав сразу четыре пояса – WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Отметим, что ранее в комментарии для Bloody Knockout Эдди Хирн назвал бой, который хотел бы увидеть с участием Александра Усика. Он стремится организовать битву против чемпиона мира в крузервейте Джея Опетаи.

Напомним, что недавно украинский боец потерял лидерство в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Он удерживал пальму первенства с мая 2024 года.

Что известно о боксерском наследии Усика?