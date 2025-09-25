Олександр Усик вже понад рік є беззаперечним королем хевівейту. Він технічно зачистив надважкий дивізіон та є чинним абсолютним чемпіоном світу.

Наразі експерти оцінюють його боксерську спадщину й часто порівнюють з зірками минулого. На цю тему напередодні висловився колишній чемпіон світу Хасім Рахман, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Що сказав Рахман про Усика?

Американець заявив, що складно визначити, хто б переміг у протистояннях українця з легендарними бійцями XX століття. Проте Усик зробив усе, щоб його вважали одним з найкращих боксерів в історії.

"Усик не може повернутися в минуле та перемогти Алі або молодого Тайсона. Все, що він може зробити, це подбати про ті перешкоди, що перед ним, і він зробив це на всіх рівнях. На Олімпійських іграх Усик був номер один. І не так часто трапляється, що золоті медалісти у важкій та надважкій вазі б'ються між собою у професійному боксі, а якщо це трапляється, то перемогу зазвичай здобуває боксер-супертяж.

Усик був золотим медалістом у важкій вазі, перейшов у хевівейт у професіоналах після того, як очистив дивізіон нижче та вийшов і переміг Ентоні Джошуа, золотого медаліста у суперважкій вазі. Те, що зробив Усик, ніколи раніше не робилося. Я не думаю, що люди віддають йому належну повагу", – сказав Рахман.

До слова. В бою з Ей Джеєм український боксер став чемпіоном світу в хевівейті, здобувши одразу чотири пояси – WBA (Super), IBF, WBO та IBO.

Що відомо про боксерську спадщину Усика?