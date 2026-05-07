В интервью глянцевому изданию US Weekly знаменитость сделала каминг-аут как бисексуалка. Она признала, что на протяжении лет тайно встречалась с женщинами, избегая папарацци.

Что рассказала Панеттьери о своей личной жизни?

Актриса заявила, что не могла рассказать правду о себе, потому что не чувствовала, что настало правильное время. Раньше она была слишком молодой, и люди вокруг требовали от нее совершенства, а не того, чтобы быть собой. А потом признание в бисексуальности стало в Голливуде модным среди молодых женщин, правда могла показаться попыткой Гейден заскочить в поезд хайпа.

В конце концов только в 36 лет Панеттьери решилась сообщить миру о своих предпочтениях. Сначала сделала это в биографической книге, а потом и рассказала журналистам. Бывшая жена Владимира Кличко также подтвердила, что ходила на свидания с женщинами, но при этом пряталась от прессы, чтобы никто не узнал. Влюбиться в женщину Хейден так и не смогла.

Что известно об отношениях Панеттьери с Кличко?

Актриса и боксер познакомились в 2010 году на вечеринке общих знакомых, а впоследствии их заметили вместе на концерте Леди Гаги.

Справка. Владимир Кличко, по данным портала BoxRec, провел на профессиональном ринге 69 поединков, одержал победу в 64 из них. 11 лет удерживал звание чемпиона мира в супертяжелом весе, за это время совершил 19 успешных защит поясов. Завершил карьеру в 2017 году после двух поражений от британцев – Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Год спустя пара прекратила встречаться, но через некоторое время попыталась построить совместную жизнь снова. Была даже объявлена дата свадьбы, однако она не состоялась из-за беременности Панеттьери. 9 декабря 2014 года родилась их дочь Кайя-Евдокия. Девочку крестили в Киево-Печерской лавре, имена крестных оставили в тайне.

После родов совместная жизнь пары превратилась в кошмар. Гейден имела проблемы с наркотиками и алкоголем, что заставило Владимира Кличко в 2018 году окончательно прекратить отношения. Формально они так и не поженились, а жили в "гражданском" браке.

Кая-Евдокия живет с бабушкой в Киеве, с матерью она видится довольно редко, хотя сама Паньеттьери утверждает, что хочет общаться с дочерью, и даже обвиняла Кличко в том, что он ограничивает ее в возможности проводить время с ребенком.