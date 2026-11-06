Вратарь Андорры может завершить карьеру после смерти футболиста из Тенерифе

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По информации испанской прессы, Хесус Овоно может завершить карьеру в профессиональном футболе. Об этом говорится в материале издания Mundo Deportivo.

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Что происходит в карьере Овоно

В понедельник, 2 ноября, Овоно стал участником смертельного столкновения на футбольном поле, в результате которого впоследствии от травмы грудной клетки скончался нападающий Тенерифе Хесус де Мигель.

По информации источника, в настоящее время вратарь клуба Андорра из второго испанского дивизиона получает психологическую поддержку. Журналисты отмечают, что его брат и сестра, проживающие в регионе Баскония, столкнулись с моральным давлением со стороны окружающих, а сам футболист задумался о завершении карьеры.

Эмоциональное состояние футболиста прокомментировала также координатор сборной Экваториальной Гвинеи Ана Кристина Мае.

Как бы ему ни объясняли ситуацию, ему очень тяжело. Он особенно думает о полуторагодовалом ребенке Хесуса де Мигеля и его вдове. Он не знает, как с этим справиться– отметила Мае.

Отмечается, что специалисты работают с ним над преодолением чувства вины и осознанием того, что трагедия произошла в результате несчастного случая.

Что известно о смертельном случае

После столкновения в матче испанской Сегунды Тенерифе – Андорра 30-летний Хесус де Мигель скончался утром 3 ноября.

Пока неизвестно, какую футбольную дисквалификацию получит Овоно. По информации испанских СМИ, ему грозит тюремное заключение сроком до 4 лет.