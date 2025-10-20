В воскресенье, 19 октября, мадридский Реал сыграл выездной матч против Хетафе в рамках 9-го тура Ла Лиги сезона-2025/2026. Украинский болельщик мог посмотреть эту игру на медиасервисе MEGOGO.

Во время трансляции поединка в объектив одной из телекамер попала враждебная реклама. Речь идет о рекламе российского канала "Матч ТВ", пишет 24 Канал.

Как российскую рекламу крутят на матче Ла Лиги?

Ее крутили на рекламных щитах, которые установлены вокруг футбольного поля на стадионе "Колозеум Альфонсо Перес", где свои домашние матчи играет Хетафе.



Российская реклама на щитах в Испании / Скриншот из трансляции на MEGOGO

Отметим, что сама игра не принесла много эмоций. Лишь один гол на две команды был забит. Реал одержал минимальную выездную победу 0:1 благодаря голу Килиана Мбаппе на 80-й минуте встречи. Добавим, что Хетафе доиграло поединок в меньшинстве. Аллан Ньом, вышедший на замену, и Алекс Санчес получил красные карточки.

Реал благодаря этой победе единолично возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 24 балла. У Барселоны, которая идет второй, 22 очка. Хетафе осталось при своих 11 пунктах и занимает 12-ю строчку.

