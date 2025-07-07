Побил рекорд Ямаля и Пеле: что известно о 16-летнем вундеркинде из Мексики

В ночь на 7 июля сборная Мексики стала триумфатором Золотого кубка КОНКАКАФ. В основном составе победителей вышел 16-летний полузащитник Хильберто Мора.

16-летний вундеркинд Хильберто Мора стал самым молодым футболистом, который сыграл в финале международных турниров. Мексиканцу на момент поединка было 16 лет и 265 дней, пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Yeudiel Pacheco.

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16-летний мексиканец вписал свое имя в историю

В победном финале против США (2:1) Золотого кубка КОНКАКАФ Мора сыграл на позиции центрального полузащитника и провел на поле 75 минут.

Хильберто Мора обновил возрастные рекорды Ламина Ямаля и легендарного Пеле. Испанец сыграл в финале Евро-2024 в возрасте 17 лет и одного дня. Бразильцу на момент финала ЧМ-1958 исполнилось 17 лет и 249 дней.

Отметим, что Мора начал турнир в статусе запасного игрока. Он пропустил матчи группового этапа. Хильберто дебютировал в четвертьфинале против Саудовской Аравии (2:0). Это был первый матч вундеркинда за взрослую сборную Мексики.

В полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ против Гондураса (1:0) Мора вышел в основе и сделал голевой ассист.

Справка. Золотой кубок КОНКАКАФ проводится с 1991 года. Это главный футбольный турнир для сборных региона Северной и Центральной Америки.

На клубном уровне юноша выступает за мексиканскую Тихуану. За основную команду он дебютировал 18 августа 2024 года, а уже 31 августа того же года забил первый гол.

В общем полузащитник сыграл за Тихуану 30 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. За сборную Мексики сыграл 3 поединка. Сайт Transfermarkt оценивает Мору в три миллиона евро.

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