Игра завершилась победой клуба Бекхэма со счетом 4:1. Героем матча стал Лионель Месси, который допустил ошибку, а затем оформил дубль в ворота соперника, сообщает 24 канал.

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Невероятный сольный проход Месси

Интер Майами пропустил первым уже на второй минуте матча после ошибки Лионеля Месси. "Цапли" сумели отыграться и даже выйти вперед благодаря голам Тадео Альенде и аргентинца – 1:2.

Второй гол Лионеля Месси стал настоящим шедевром, которым можно наслаждаться вечно. Аргентинский нападающий с центра поля протащил мяч из центра поля, обыграл нескольких игроков и отправил мяч в ворота Монреаля.

Видео с роскошным голом Месси разлетелось по социальным сетям. Более 1 миллиона пользователей просмотрели невероятное взятие ворот аргентинским игроком Интер Майами.

Видео второго гола Месси в ворота Монреаля:

В итоге матч завершился фантастической победой Интер Майами со счетом 4:1. Украинский футболист Геннадий Синчук появился на поле на 80-й минуте матча и не успел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщали, что Лионель Месси определился с клубом, в котором будет выступать в следующем сезоне. Действующее соглашение аргентинца с Интер Майами рассчитано до конца 2025 года.