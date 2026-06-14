Этот успех стал для 41-летнего британца 106-й победой в карьере и первой после громкого перехода в Ferrari. Хэмилтон прервал свою безвыигрышную серию, которая длилась с лета 2024 года, пишет 24 Канал.
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Каковы результаты Гран-при Барселоны?
По итогам гонки в Барселоне впервые с 1968 года сформировался полностью британский подиум. Второе место занял бывший напарник Хэмилтона по Mercedes Джордж Расселл, а третьим финишировал Ландо Норрис на McLaren.
Концовка гонки ознаменовалась технической драмой для нескольких фаворитов. Из-за проблем с болидами за пять кругов до финиша сошли:Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Напарник Хэмилтона по Ferrari Шарль Леклер
Действующий лидер общего зачета пилотов Андреа Кими Антонелли на Mercedes
Для самой команды Ferrari этот триумф стал первым с октября 2024 года, когда Гран-при Мехико выиграл Карлос Сайнс. Несмотря на сход, Антонелли сохраняет лидерство в чемпионате, однако победа Хэмилтона существенно обостряет интригу в сезоне 2026 года.
Что известно о переходе Хэмилтона в Ferrari?
Переход Хэмилтона в Ferrari состоялся в начале сезона 2025 года и стал одним из самых резонансных событий в истории Формулы-1. В сезоне 2026 года Хэмилтон занимает второе место в личном зачете, имея 115 очков. После схода с дистанции лидера чемпионата Кими Антонелли он сократил отставание от первой позиции до 41 очка. В Кубке конструкторов команда Scuderia Ferrari уверенно удерживает вторую строчку, пытаясь догнать Mercedes.