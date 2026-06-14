Цей успіх став для 41-річного британця 106-ю перемогою в кар'єрі та першою після гучного переходу до Ferrari. Гемілтон перервав свою безвиграшну серію, яка тривала з літа 2024 року, пише 24 Канал.
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Які результати Гран-прі Барселони?
За підсумками перегонів у Барселоні вперше з 1968 року сформувався повністю британський подіум. Друге місце посів колишній напарник Гемілтона по Mercedes Джордж Расселл, а третім фінішував Ландо Норріс на McLaren.
Кінцівка гонки відзначилася технічною драмою для кількох фаворитів. Через проблеми з болідами за п'ять кіл до фінішу зійшли:Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Напарник Гемілтона по Ferrari Шарль Леклер
Чинний лідер загального заліку пілотів Андреа Кімі Антонеллі Mercedes
Для самої команди Ferrari цей тріумф став першим із жовтня 2024 року, коли Гран-прі Мехіко виграв Карлос Сайнс. Попри схід, Антонеллі зберігає лідерство в чемпіонаті, проте перемога Гемілтона суттєво загострює інтригу в сезоні 2026 року.
Що відомо про перехід Гемілтона у Ferrari?
Перехід Гемілтона до Ferrari відбувся на старті сезону 2025 року й став однією з найрезонансніших подій в історії Формули-1. У сезоні 2026 року Гемілтон займає друге місце в особистому заліку, маючи 115 очок. Після сходу з дистанції лідера чемпіонату Кімі Антонеллі він скоротив відставання від першої позиції до 41 очка. У Кубку конструкторів команда Scuderia Ferrari впевнено утримує другу сходинку, намагаючись наздогнати Mercedes.