Цей успіх став для 41-річного британця 106-ю перемогою в кар'єрі та першою після гучного переходу до Ferrari. Гемілтон перервав свою безвиграшну серію, яка тривала з літа 2024 року, пише 24 Канал.

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Які результати Гран-прі Барселони?

За підсумками перегонів у Барселоні вперше з 1968 року сформувався повністю британський подіум. Друге місце посів колишній напарник Гемілтона по Mercedes Джордж Расселл, а третім фінішував Ландо Норріс на McLaren.

Кінцівка гонки відзначилася технічною драмою для кількох фаворитів. Через проблеми з болідами за п'ять кіл до фінішу зійшли:

Напарник Гемілтона по Ferrari Шарль Леклер

Чинний лідер загального заліку пілотів Андреа Кімі Антонеллі Mercedes

Для самої команди Ferrari цей тріумф став першим із жовтня 2024 року, коли Гран-прі Мехіко виграв Карлос Сайнс. Попри схід, Антонеллі зберігає лідерство в чемпіонаті, проте перемога Гемілтона суттєво загострює інтригу в сезоні 2026 року.

Що відомо про перехід Гемілтона у Ferrari?

Перехід Гемілтона до Ferrari відбувся на старті сезону 2025 року й став однією з найрезонансніших подій в історії Формули-1. У сезоні 2026 року Гемілтон займає друге місце в особистому заліку, маючи 115 очок. Після сходу з дистанції лідера чемпіонату Кімі Антонеллі він скоротив відставання від першої позиції до 41 очка. У Кубку конструкторів команда Scuderia Ferrari впевнено утримує другу сходинку, намагаючись наздогнати Mercedes.