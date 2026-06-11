Гранд украинского хоккея отказывается от своего названия и переезжает в Польшу

Киевский «Сокол» неожиданно будет выступать в элитном чемпионате Польши. Ради этого украинский гранд даже согласился отказаться от своего названия.

Действующий чемпион Украины по хоккею готовится к новому этапу в своей истории. Киевляне решили попробовать силы за рубежом и уже нашли необычный формат для выступлений в престижной европейской лиге, пишет "Суспільне Спорт".

Смотрите также «Антисоветщина, чистая русофобия»: в России устроили истерику из-за недопуска на хоккейный ЧМ-2027

Какие изменения ждут Сокол?

Как сообщили во время презентации обновленного проекта польского клуба «Сянок», именно эта команда в следующем сезоне будет выступать в элитном дивизионе чемпионата Польши, но основу ее состава сформируют хоккеисты киевского «Сокола». Украинский клуб фактически объединился с польской командой, которая переживала серьезные финансовые трудности.

Известно, что спортивным директором нового проекта станет руководитель «Сокола» Вячеслав Лецкан, а главным тренером останется Олег Шафаренко. Бюджет объединенной команды оценивают примерно в один миллион евро.

Выступления в Украине тоже будут

Несмотря на выступления в Польше, «Сокол» не будет отказываться от участия в чемпионате Украины и Континентальном кубке. Таким образом, киевский клуб фактически будет совмещать сразу несколько турниров, получив шанс регулярно играть на значительно более высоком уровне конкуренции.

Интересно,, что еще в апреле руководство «Сокола» лишь рассматривало варианты участия в чемпионатах Польши, Румынии или даже во втором дивизионе Словакии. В итоге киевляне остановились на самом амбициозном сценарии и уже с нового сезона дебютируют в элите польского хоккея.