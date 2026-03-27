Звезда сборной Аргентины пропустит чемпионат мира из-за тяжелой травмы

Нападающий Страсбурга Хоакин Паничелли получил тяжелую травму колена во время тренировки сборной Аргентины. Футболист пропустит чемпионат мира-2026.

23-летний форвард травмировался накануне товарищеского матча национальной команды. У игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена, пишет TyC Sports.

Что известно о травме Паничелли?

Нападающий французского Страсбурга получил повреждение во время тренировочного занятия сборной Аргентины перед контрольным матчем с Мавританией.

Футболист покинул тренировочное поле в слезах, ожидая результатов обследований, которые должны были бы окончательно подтвердить степень травмы.

Сейчас сроки восстановления Паничелли неизвестны, но отмечается, что футболист не успеет вернуться на поле до начала чемпионата мира-2026.

Паничелли был одним из лучших бомбардиров сезона

В текущем сезоне форвард демонстрировал отличную результативность в Лиге 1, возглавляя бомбардирскую гонку с 16 голами. Его форма делала нападающего одним из претендентов на место в заявке сборной Аргентины на чемпионат мира-2026.

Это уже не первая серьезная травма в карьере Паничелли: ранее он также пропускал длительный период из-за повреждения крестообразных связок.

Нападающий дебютировал в составе сборной Аргентины в конце 2025 года, выйдя на поле на 86-й минуте в товарищеском матче против Анголы. Тогда Паничелли заменил Месси.

Сборная Аргентины на ЧМ-2026