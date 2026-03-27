Звезда сборной Аргентины пропустит чемпионат мира из-за тяжелой травмы
Нападающий Страсбурга Хоакин Паничелли получил тяжелую травму колена во время тренировки сборной Аргентины. Футболист пропустит чемпионат мира-2026.
23-летний форвард травмировался накануне товарищеского матча национальной команды. У игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена, пишет TyC Sports.
Смотрите также "Идиот, на что тратил свое время": Лионель Месси публично упрекнул самого себя
Что известно о травме Паничелли?
Нападающий французского Страсбурга получил повреждение во время тренировочного занятия сборной Аргентины перед контрольным матчем с Мавританией.
Футболист покинул тренировочное поле в слезах, ожидая результатов обследований, которые должны были бы окончательно подтвердить степень травмы.
Сейчас сроки восстановления Паничелли неизвестны, но отмечается, что футболист не успеет вернуться на поле до начала чемпионата мира-2026.
Паничелли был одним из лучших бомбардиров сезона
В текущем сезоне форвард демонстрировал отличную результативность в Лиге 1, возглавляя бомбардирскую гонку с 16 голами. Его форма делала нападающего одним из претендентов на место в заявке сборной Аргентины на чемпионат мира-2026.
Это уже не первая серьезная травма в карьере Паничелли: ранее он также пропускал длительный период из-за повреждения крестообразных связок.
Нападающий дебютировал в составе сборной Аргентины в конце 2025 года, выйдя на поле на 86-й минуте в товарищеском матче против Анголы. Тогда Паничелли заменил Месси.
Сборная Аргентины на ЧМ-2026
- На чемпионате мира сборная Аргентины попала в группу J, где сыграет с Австрией, Алжиром и Иорданией.
- К нынешнему мировому первенству аргентинцы подходят в статусе действующих победителей турнира.
- Пока неизвестно, сыграет ли на мундиале главная звезда Аргентины Лео Месси. Как пишет Sky Sports, наставник сборной Лионель Скалони сделает все возможное, чтобы убедить игрока поехать на чемпионат.