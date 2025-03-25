Проигнорировал сборную и отказался от гражданства: украинский хоккеист будет играть за Польшу

Украинский нападающий Никита Панасюк решил сменить гражданство. 17-летний уроженец Днепра получил приглашение защищать цвета сборной Польши.

Украинский нападающий Никита Панасюк официально сменил гражданство. Соответствующий запрос недавно поступил в Федерацию хоккея Украины от польских коллег, пишет 24 Канал со ссылкой на ФХУ.

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Панасюк отказался от украинского паспорта

17-летний Никита Панасюк является воспитанником ДЮСШ Ягуар из Днепра. После начала полномасштабного вторжения России выехал в Польшу. С сезона 2022/23 выступал за команду Напшуд U-16 в чемпионате Польши.

Уже второй сезон подряд Панасюк выступает за команду U-18 и за основной состав в Первой лиге чемпионата Польши.

Летом 2024 года 17-летний уроженец Днепра получил вызов в сборную Украины для участия в международном турнире. Однако Панасюк отказался ехать в лагерь "сине-желтых".

Отметим, что юношеская сборная Украины по итогам прошлогоднего чемпионата мира заняла 12 место в мировом рейтинге. "Сине-желтые" заняли второе место в дивизионе 1А. Тогда как сборная Польши занимает 23 позицию благодаря победе в дивизионе 2А.

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