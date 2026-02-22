Битва за "золото" Олимпиады между звездами НХЛ: победитель хоккейного финала определился в овертайме

Финал Олимпиады-2026 по хоккею между сборными Канада и США держал в напряжении до последних минут. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, поэтому победитель определялся в овертайме.

Поединок оправдал статус главного матча Игр – скорость, силовая борьба и минимум пространства для ошибок. Благодаря решающей шайбе нападающего Нью-Джерси Джека Хьюза в овертайме победу праздновали американцы, сообщает 24 Канал.

Как разворачивалась игра?

Старт встречи активнее провели канадцы, которые пытались сразу навязать сопернику силовой хоккей. Североамериканское дерби началось с нескольких опасных бросков от "кленовых", однако голкипер США уверенно справился с нашествием.

Впрочем именно американцы открыли счет. После быстрой контратаки шайбу в сетку переправил нападающий Миннесоты Мэттью Болди, воспользовавшись ошибкой защитников на пятаке – 0:1.

Ответ Канады и "золотая" шайба США

Во втором периоде канадцы прибавили в скорости и агрессии. Давление на ворота соперника росло с каждой сменой, и в конце концов это принесло результат.

После розыгрыша большинства защитник сборной Канады украинского происхождения Кейл Макар мощным броском от синей линии сравнял счет – 1:1. Шайба прошла сквозь трафик и стала непосильной для вратаря США.

В дальнейшем игра перешла в фазу осторожного противостояния: команды обменивались моментами, но цена ошибки в финале была слишком высока.

В конце основное время матча завершилось со счетом 1:1 и все решилось в овертайме. "Золотую" шайбу в ворота канадцев забросил нападающий Нью-Джерси Джек Хьюз.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2026