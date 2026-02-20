Невероятный камбэк на Олимпиаде: канадцы героически вышли в хоккейный финал

Обе команды подошли к полуфинальному противостоянию после драматических побед в предыдущем раунде плей-офф. Фаворитом считалась Канада, которая имеет одну из сильнейших атак в турнире.

В полуфинале мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026 Канада одержала волевую победу над Финляндией со счетом 3:2, обеспечив себе место в финале. Матч отличился напряжением и яркими шайбами в решающие моменты игры, передает 24 Канал.

Смотрите также Хоккей на Олимпийских играх-2026: расписание всех матчей, результаты, онлайн-трансляция

Как разворачивалась игра?

Финляндия открыла счет в первом периоде после точного броска Микко Рантанена в большинстве, пишет flohockey. Канадцы отвечали давлением на ворота соперника, но защита и голкипер финнов удерживали преимущество. В середине второго периода Эрик Хаюла удвоил финский отрыв, забив эффектный гол в меньшинстве.

В третьем периоде игра кардинально изменилась: сначала Сэм Рейнхарт сократил отставание, а уже вскоре Ши Теодор сравнял счет, доведя интригу до максимума.

Развязка и решающий гол

Победный гол за сборную Канады на счету Натана МакКинона, который под занавес третьего периода реализовал шанс после передачи МакДэвида – именно эта шайба принесла канадцам победу 3:2 и путевку в финал Олимпиады.

Этот матч стал одним из самых ярких в плей-офф: канадцы смогли отыграться и проявили характер в решающие минуты, а Конор МакДэвид во время игры установил новый олимпийский рекорд по количеству набранных очков в турнире.

В финале Канаду уже ожидает победитель пары США – Словакия.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2026