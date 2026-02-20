Неймовірний камбек на Олімпіаді: канадці героїчно вийшли до хокейного фіналу

Обидві команди підійшли до півфінального протистояння після драматичних перемог у попередньому раунді плей-оф. Фаворитом вважалася Канада, яка має одну з найсильніших атак у турнірі.

У півфіналі чоловічого хокейного турніру Олімпіади-2026 Канада здобула вольову перемогу над Фінляндією з рахунком 3:2, забезпечивши собі місце у фіналі. Матч відзначився напругою та яскравими шайбами у вирішальні моменти гри, передає 24 Канал.

Як розгорталася гра?

Фінляндія відкрила рахунок у першому періоді після точного кидка Мікко Рантанена у більшості, пише flohockey. Канадці відповідали тиском на ворота суперника, але захист і голкіпер фінів втримували перевагу. У середині другого періоду Ерік Хаюла подвоїв фінський відрив, забивши ефектний гол у меншості.

У третьому періоді гра кардинально змінилася: спочатку Сем Рейнхарт скоротив відставання, а вже невдовзі Ші Теодор зрівняв рахунок, довівши інтригу до максимуму.

Розв'язка і вирішальний гол

Переможний гол за збірну Канади на рахунку Натана МакКінона, який під завісу третього періоду реалізував шанс після передачі МакДевіда – саме ця шайба принесла канадцям перемогу 3:2 та путівку у фінал Олімпіади.

Цей матч став одним із найяскравіших у плей-оф: канадці змогли відігратися та проявили характер у вирішальні хвилини, а Конор МакДевід під час гри встановив новий олімпійський рекорд за кількістю набраних очок у турнірі.

У фіналі на Канаду вже очікує переможець пари США – Словаччина.

Хокейний турнір на Олімпіаді-2026