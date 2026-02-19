США и Канада сенсационно едва не вылетели с Олимпиады: кто попал в полуфинал хоккейного турнира

Зимняя Олимпиада в Милане приближается к своему завершению. Уже в воскресенье, 22 февраля, в Вероне состоится церемония закрытия Игр.

Для многих фанатов зимних Олимпийских игр наиболее интересным видом спорта является хоккей. Большое внимание фанатов традиционно приковано к мужскому турниру, сообщает 24 Канал.

Кто прошел в полуфинал?

В среду, 18 февраля, состоялись четвертьфинальные матч турнира. Лучшие команды группового этапа имели преимущество в один день, поскольку во вторник не играли встречи 1/8 финала.

Сборные США и Канады были явными фаворитами не только всего соревнования, но и своих матчей против шведов и чехов соответственно. Однако европейские команды смогли дать достойный бой грандам.

Более того, канадцы были очень близки к вылету. Чехия дважды лидировала во встрече – 1:2 после первого периода и 2:3 за четыре минуты до финального свистка.

Однако "кленовых" спасла шайба от Ника Сузуки, которая перевела матч в овертайм. А уже там на второй компенсированной минуте Итчелл Марнер оформил победный для Канады гол.

Обзор матча Канада – Чехия: смотреть видео

В свою очередь США также пришлось играть овертаймы. Американцы вышли вперед в середине второго периода и пытались завершт матч минимальной победой. Однако шведы спаслись за полторы минуты до конца основного времени.

Поэтому, как и канадцам, США пришлось играть дополнительное время, где Куинн Хьюз и забил решающий гол. Еще двумя полуфиналистами стали Словакия и Финляндия.

Обзор матча США – Швеция: смотреть видео

Все результаты четвертьфинальных пар:

Словакия – Германия 6:2

Канада – Чехия 4:3 ОТ

Финляндия – Швейцария 3:2 ОТ

США – Швеция 2:1 ОТ

Наши соседи не оставили шансов Германии (6:2), тогда как финнам пришлось делать камбэк против Швейцарии. "Суоми" проигрывал 0:2 после первого периода, но смогли сравнять счет только в последние семь минут и достичь своего в овертайме.

Обзор матча Финляндия – Швейцария: смотреть видео

Таким образом, в полуфинале Канада сразится с Финляндией, а США будут противостоять Словакии. Обе игры пройдут 20 февраля, тогда как финал назначен на 22-е.