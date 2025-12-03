Холанд установил исторический рекорд, который держался с XX века
- Эрлинг Холанд установил рекорд Английской Премьер-лиги, забив 100 голов за наименьшее количество матчей – 111, побив рекорд Алана Ширера.
- Норвежец выразил гордость за свое достижение и заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом.
Во вторник, 2 декабря, состоялись матчи 14 тура Английской Премьер-лиги. В одном из них Фулхэм дома принимал Манчестер Сити.
Команды выдали сумасшедшую голевую феерию, которая завершилась победой гостей со счетом 5:4. Эта встреча стала особенной для форварда "горожан" Эрлинга Холанда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Flashscore.
Какое достижение покорилось Холанду?
Норвежский нападающий забил первый мяч в этом поединке. Он отметился голом на 17-й минуте игры после передачи с фланга от Жереми Доку.
Благодаря этому Холанд переписал историю английского футбола. Он достиг отметки в 100 голов в АПЛ за наименьшее количество поединков.
Для достижения юбилейного взятия ворот норвежцу понадобилось всего 111 матчей. Предыдущим рекордсменом был легендарный английский форвард Алан Ширер, который установил свое достижение еще в конце XX века.
Рекордсмены по скорости забития 100 голов в АПЛ
- Эрлинг Холанд – 111 матчей
- Алан Ширер – 124
- Харри Кейн – 141
- Серхио Агуэро – 147
- Тьерри Анри – 160
Все голы Холанда в АПЛ: смотрите видео
После матча норвежец в комментарии BBC прокомментировал выдающееся событие. Он заявил, что гордится этим рекордом и заявил, что не собирается останавливаться.
Клуб 100 – это огромное событие. Сделать это так быстро – невероятно. Я горд, я счастлив. Однако, я уже много раз говорил – нападающий Манчестер Сити должен забивать много голов. Это моя работа, это то, что я стараюсь делать. Мне следовало делать хет-трик, у меня было несколько шансов. Мне нужно тренироваться. Еще сто голов? Почему бы и нет?
– сказал Холанд.
Отметим, что в сентябре норвежский нападающий установил подобное достижение в Лиге чемпионов. Он быстрее всех игроков в истории этого турнира забил 50 голов.
Что известно о карьере Холанда в Англии?
Норвежец стал игроком Манчестер Сити в июле 2022 года, перейдя из Боруссии Дортмунд.
За это время он провел в составе "горожан" 165 матчей, в которых забил 144 гола и отдал 24 результативные передачи.
Добыл с Манчестер Сити шесть трофеев, в частности, победил в Лиге чемпионов сезона-2022/2023.
В начале 2025 года продлил соглашение с "горожанами", которое рассчитано до завершения кампании-2033/2034.