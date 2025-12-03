Холанд установил исторический рекорд, который держался с XX века

Во вторник, 2 декабря, состоялись матчи 14 тура Английской Премьер-лиги. В одном из них Фулхэм дома принимал Манчестер Сити.

Команды выдали сумасшедшую голевую феерию, которая завершилась победой гостей со счетом 5:4. Эта встреча стала особенной для форварда "горожан" Эрлинга Холанда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Flashscore.

Какое достижение покорилось Холанду?

Норвежский нападающий забил первый мяч в этом поединке. Он отметился голом на 17-й минуте игры после передачи с фланга от Жереми Доку.

Благодаря этому Холанд переписал историю английского футбола. Он достиг отметки в 100 голов в АПЛ за наименьшее количество поединков.

Для достижения юбилейного взятия ворот норвежцу понадобилось всего 111 матчей. Предыдущим рекордсменом был легендарный английский форвард Алан Ширер, который установил свое достижение еще в конце XX века.

Рекордсмены по скорости забития 100 голов в АПЛ

Эрлинг Холанд – 111 матчей Алан Ширер – 124 Харри Кейн – 141 Серхио Агуэро – 147 Тьерри Анри – 160

Все голы Холанда в АПЛ: смотрите видео

После матча норвежец в комментарии BBC прокомментировал выдающееся событие. Он заявил, что гордится этим рекордом и заявил, что не собирается останавливаться.

Клуб 100 – это огромное событие. Сделать это так быстро – невероятно. Я горд, я счастлив. Однако, я уже много раз говорил – нападающий Манчестер Сити должен забивать много голов. Это моя работа, это то, что я стараюсь делать. Мне следовало делать хет-трик, у меня было несколько шансов. Мне нужно тренироваться. Еще сто голов? Почему бы и нет?

– сказал Холанд.

Отметим, что в сентябре норвежский нападающий установил подобное достижение в Лиге чемпионов. Он быстрее всех игроков в истории этого турнира забил 50 голов.

Что известно о карьере Холанда в Англии?