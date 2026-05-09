"Для меня это был сюрприз": Лищук отреагировал на решение Кравцова пойти на "Холостяк"

Реалити-шоу "Холостяк" недавно объявило о старте нового сезона и представило главного героя. Им стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов.

Президент БК Ровно Сергей Лищук, который играл в одно время вместе с Вячеславом, рассказал о своей реакции на его решение. Об этом он поделился в интервью для 24 Канала.

Что сказал Лищук о решении Кравцова?

Лищук признался, что решение товарища стало для него полной неожиданностью и несмотря на изменение обстоятельств, они поддерживают теплые отношения.

Слава – очень хороший парень. Мы с ним хорошо дружили и продолжаем общаться. Для меня это был сюрприз, честно говоря (смеется),

– отметил Сергей.

В то же время он подчеркнул, что уважает решение Кравцова и уверен в его шагах.

Это его личный выбор. Он умный человек и знает, для чего ему это,

– подытожил президент ровенского клуба.

Что известно о Вячеславе Кравцове?

Рекордсмен национальной сборной Украины и главный герой 15-го сезона шоу "Холостяк", премьера которого запланирована на осень 2026 года.

Он вошел в историю украинского баскетбола как один из самых успешных игроков. Кравцов выступал за украинские клубы Киев, Донецк и Днепр, а также играл в чемпионатах Испании, Турции, Китая, Японии и Тайваня. Многолетний капитан национальной команды, он является рекордсменом по количеству матчей (86) и набранных очков (630).

Среди его достижений – выступления в сильнейшей баскетбольной лиге мира, NBA, за команды Детройт Пистонс (2012 – 2013) и Финикс Санз (2013 – 2014).

Короткий этап карьеры Кравцова пришелся на Россию: в сентябре 2015 года он подписал контракт с московским ЦСКА. После объявления его новым "Холостяком" вспомнят и его тогдашние слова, который объяснял свой переход как сугубо спортивное решение, о чем написали sport-express.ua.

Я в политику особо не пытаюсь вникать. Это лишь баскетбол, ничего больше,

– говорил Кравцов.

Кто такой Сергей Лищук?

Он начинал карьеру в ровенском Пульсаре, а затем выступал за южненский Химик и мариупольский Азовмаш, с которым неоднократно становился чемпионом Украины.

Шесть лет играл в составе Валенсии, одерживая победу в Еврокубке, а завершил карьеру в клубе Мурсия.

Его дочь, Анастасия Лищук, также профессионально занимается баскетболом и в 2025 году стала чемпионкой Европы в составе юношеской сборной Испании (U-16).

Что такое шоу "Холостяк"?