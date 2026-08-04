После досрочного вылета команды тренер подал в отставку. Впоследствии его вызвали на слушания в парламентский комитет по вопросам культуры, спорта и туризма, сообщают корейские СМИ.

Что известно о выступлении бывшего тренера сборной Южной Кореи в парламенте

Заседание было посвящено деятельности Корейской футбольной ассоциации (KFA), в частности процедуре назначения главного тренера и работе руководства организации.

Я был главным тренером, и эта должность в конечном итоге оценивается по результатам. Поскольку наше выступление на этом чемпионате мира было неудачным, я беру на себя полную ответственность за все,

– заявил Хон Мен Бо.

Бывший наставник также извинился перед болельщиками и поблагодарил футболистов за самоотверженную игру.

Я хочу выразить свои извинения и благодарность игрокам, которые боролись до конца, несмотря на сложную ситуацию. Я чувствую большую ответственность за то, что не смог отблагодарить их результатами,

– сказал он.

В ходе парламентских слушаний депутаты также допросили бывшего президента KFA Чун Монг Гю. Он извинился за неудачное выступление национальной сборной и признал ответственность руководства ассоциации.

Мне жаль из-за серии споров и неутешительного результата на чемпионате мира. Как председатель KFA, я чувствую глубокую ответственность и сожалею, что не оправдал ожиданий болельщиков,

– отметил Чун.

Особое внимание в ходе слушаний уделили обстоятельствам назначения Хона Мен Бо главным тренером в 2024 году. Депутаты подняли вопрос о возможном кумовстве, отметив, что Бо и Чун Монг Гю учились в одном университете. Оба категорически опровергли какое-либо влияние личных связей на решение о назначении тренера.

Напомним, что на чемпионате мира-2026 сборная Южной Кореи заняла третье место в своей группе. Решающим стало неожиданное поражение от Южной Африки (0:1), которое лишило команду путевки в плей-офф.

Ранее полиция Южной Кореи привлекла полицию в аэропорту, чтобы обеспечить безопасность Бо после того, как он получил угрозы убийством накануне своего возвращения в страну.