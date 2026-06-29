В связи с напряженной ситуацией во время возвращения футболистов на родину во вторник, 30 июня, безопасность в аэропорту будут обеспечивать более 100 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

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Почему приняли такое решение?

Причиной таких радикальных мер стали многочисленные агрессивные сообщения и угрозы в интернете в адрес главного тренера. Фанатов возмутило неудачное выступление сборной на Мундиале, что уже привело к отставке наставника.

В то же время в правоохранительных органах отметили, что сам Хон Мен Бо не обращался с официальной просьбой о предоставлении ему личной охраны. Несмотря на это, полиция решила действовать на упреждение, чтобы избежать возможных инцидентов и столкновений во время прибытия делегации.

Южная Корея на чемпионате мира-2026

Сборная Южной Кореи завершила групповой этап с тремя очками, забив два мяча и пропустив три.

Турнир для азиатской команды начался успешно: 12 июня она обыграла Чехию со счетом 2:1. Однако в двух следующих матчах корейцы уступили: 19 июня Мексике 1:0, а 25 июня ЮАР – 1:0. Решающий матч за прямую путевку в плей-офф завершился поражением из-за гола Тапело Масеко на 63-й минуте.

Несмотря на сохранившиеся шансы выйти в 1/16 финала как одна из лучших команд, занявших третьи места, результаты матчей в других группах лишили южнокорейцев возможности продолжить выступления на Мундиале.