Мексика и Южная Корея подошли к очному противостоянию после побед в стартовом туре чемпионата мира-2026. Победитель матча получал отличные шансы не только на выход в плей-офф, но и на итоговое первое место в группе, сообщает 24 Канал.

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Мексика – Южная Корея 1:0

Гол: Луис Ромо, 50

Первый тайм не порадовал болельщиков большим количеством опасных моментов. Мексиканцы больше владели мячом, однако корейская оборона действовала организованно и не позволяла хозяевам создавать реальные угрозы у собственных ворот.

Ключевой эпизод встречи произошел в начале второго тайма. На 50-й минуте Луис Ромо воспользовался ошибкой вратаря сборной Южной Кореи Кима Син Гю и отправил мяч в сетку. Этот гол стал единственным в матче и принёс мексиканцам победу со счётом 1:0. В конце встречи корейцы активно искали шанс отыграться, но голкипер Рауль Рангель несколько раз спас свою команду.

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Каковы шансы команд на выход из группы?

После двух туров Мексика набрала максимальные шесть очков и досрочно гарантировала себе не только выход в 1/16 финала, но и первое место в группе А. В заключительном матче мексиканцы сыграют против Чехии без турнирного давления.

Южная Корея осталась с тремя очками и сохраняет хорошие шансы на плей-офф. В решающем поединке азиатская команда встретится с Южной Африкой, у которой одно очко после ничьей с Чехией. Сами чехи также набрали одно очко, поэтому борьба за вторую путевку в следующий раунд обещает быть максимально напряженной.

Заключительные матчи группового этапа в этой группе состоятся 25 июня в 04:00 по киевскому времени.