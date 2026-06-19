Мексика та Південна Корея підходили до очного протистояння після перемог у стартовому турі чемпіонату світу-2026. Переможець матчу отримував чудові шанси не лише на вихід у плей-оф, а й на підсумкове перше місце в квартеті, передає 24 Канал.

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Мексика – Південна Корея 1:0

Гол: Луїс Ромо, 50

Перший тайм не порадував уболівальників великою кількістю небезпечних моментів. Мексиканці більше володіли м'ячем, однак корейська оборона діяла організовано та не дозволяла господарям створювати реальні загрози біля власних воріт.

Ключовий епізод зустрічі стався на початку другої половини гри. На 50-й хвилині Луїс Ромо скористався помилкою воротаря збірної Південної Кореї Кіма Син Гю та відправив м'яч у сітку. Цей гол став єдиним у матчі та приніс мексиканцям перемогу з рахунком 1:0. Наприкінці зустрічі корейці активно шукали шанс відігратися, але голкіпер Рауль Рангель кілька разів врятував свою команду.

Мексика – Південна Корея огляд матчу: дивіться відео від Megogo

Які шанси команд на вихід із групи?

Після двох турів Мексика набрала максимальні шість очок і достроково гарантувала собі не лише вихід до 1/16 фіналу, а й перше місце в групі А. У заключному матчі мексиканці зіграють проти Чехії без турнірного тиску.

Південна Корея залишилася з трьома балами та зберігає хороші шанси на плей-оф. У вирішальному поєдинку азійська команда зустрінеться з Південною Африкою, яка має одне очко після нічиєї з Чехією. Самі чехи також набрали один пункт, тому боротьба за другу путівку до наступного раунду обіцяє бути максимально напруженою.

Завершальні матчі групового етапу в цьому квартеті відбудуться 25 червня, о 04:00 за київським часом.