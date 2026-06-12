Чемпионат мира-2026 набирает обороты в Мексике, США и Канаде. Во втором матче группы А между собой встретились сборные Южной Кореи и Чехии, которые подарили болельщикам яркую борьбу до финального свистка, передает 24 Канал.

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Как развивались события в матче?

Первый тайм завершился без забитых голов, а уже после перерыва забили чехи. На 59-й минуте, и после дальнего навеса, защитник «Вулверхэмптона» Ладислав Крейчи удачно сыграл в штрафной площади и открыл счет – 1:0.

Впрочем, преимущество европейцев продлилось недолго. Уже на 67-й минуте полузащитник нидерландского «Фейенорда» Хван Ин Пом перебросил мяч через вратаря чехов и восстановил равновесие.

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Отмененный гол Соучека и решающий удар О Хён Кю

Чехия могла во второй раз выйти вперед на 77-й минуте. Капитан команды Томаш Соучек отправил мяч в сетку ворот корейцев, однако после просмотра VAR арбитры зафиксировали офсайд и отменили гол.

А уже через три минуты наказание настигло чешскую сборную. Нападающий «Бешикташа» О Хён Кю удачно завершил атаку своей команды и вывел Южную Корею вперед – 2:1.

До финального свистка команда Мирослава Коубека пыталась спасти хотя бы ничью, однако корейцы удержали победный результат и заработали важные три очка на старте Мундиаля.

После первого тура единоличным лидером группы А стала Мексика, которая накануне победила ЮАР со счетом 2:0. Южная Корея благодаря победе над Чехией также набрала три очка, но уступает хозяевам турнира по дополнительным показателям. Чехия и Южно-Африканская Республика пока остаются без очков.