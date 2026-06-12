Чемпіонат світу-2026 набирає обертів у Мексиці, США та Канаді. У другому матчі групи А між собою зустрілися збірні Південної Кореї та Чехії, які подарували вболівальникам яскраву боротьбу до фінального свистка, передає 24 Канал.

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Як розгорталися події в матчі?

Перший тайм пройшов завершився без забитих голів, а вже по перерві забили чехи. На 59-й хвилин,і після вкидання здалеку, захисник Вулвергемптона Ладіслав Крейчі вдало зіграв у воротарському майданчику та відкрив рахунок – 1:0.

Втім, перевага європейців тривала недовго. Уже на 67-й хвилині півзахисник нідерландського Феєнорда Хван Ін Пом перекинув м'яч над голкіпером чехів та відновив рівновагу.

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Скасований гол Соучека і вирішальний удар О Хьон Кю

Чехія могла вдруге вийти вперед на 77-й хвилині. Капітан команди Томаш Соучек відправив м'яч у сітку воріт корейців, однак після перегляду VAR арбітри зафіксували офсайд і скасували взяття воріт.

А вже за три хвилини покарання наздогнало чеську збірну. Форвард Бешикташа О Хьон Кю вдало завершив атаку своєї команди та вивів Південну Корею вперед – 2:1.

До фінального свистка команда Мірослава Коубека намагалася врятувати бодай нічию, однак корейці втримали переможний результат і здобули важливі три очки на старті Мундіалю.

Після першого туру одноосібним лідером групи А стала Мексика, яка напередодні перемогла ПАР з рахунком 2:0. Південна Корея завдяки звитязі над Чехією також набрала три очки, але поступається господарям турніру за додатковими показниками. Чехія та Південно-Африканська Республіка поки залишаються без залікових балів.