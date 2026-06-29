Через напружену ситуацію під час повернення футболістів на батьківщину у вівторок, 30 червня, безпеку в аеропорту забезпечуватимуть понад 100 правоохоронців. Про це повідомляє видання The Korea Herald.

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Чому прийняли таке рішення?

Причиною таких радикальних заходів стали численні агресивні повідомлення та погрози в інтернеті на адресу головного тренера. Фанатів обурив невдалий виступ збірної на Мундіалі, що вже призвів до відставки наставника.

Водночас у правоохоронних органах зазначили, що сам Хон Мен Бо не звертався з офіційним проханням про надання йому особистої охорони. Попри це, поліція вирішила діяти на випередження, щоб уникнути можливих інцидентів та сутичок під час прибуття делегації.

Південна Корея на чемпіонаті світу-2026

Збірна Південної Кореї завершила груповий етап із трьома очками, забивши два м'ячі та пропустивши три.

Турнір для азійської команди розпочався успішно, 12 червня вона здолала Чехію з рахунком 2:1. Однак у двох наступних зустрічах корейці поступилися: 19 червня Мексиці 1:0, а 25 червня ПАР – 1:0. Вирішальний матч за пряму путівку до плей-оф завершився поразкою через гол Тапело Масеко на 63-й хвилині.

Попри збережені шанси вийти до 1/16 фіналу як одна з найкращих команд, що посіли треті місця, результати матчів в інших групах позбавили південнокорейців можливості продовжити виступи на Мундіалі.