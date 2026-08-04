Тренер, не сумевший вывести сборную из группы ЧМ-2026, ответил перед парламентом за провал

Бывший главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо взял на себя полную ответственность за провал команды на чемпионате мира 2026 года. Корейская сборная не смогла выйти из группового этапа турнира.

После досрочного вылета команды тренер подал в отставку. Впоследствии его вызвали на слушания в парламентский комитет по вопросам культуры, спорта и туризма, сообщают корейские СМИ.

Что известно о выступлении бывшего тренера сборной Южной Кореи в парламенте

Заседание было посвящено деятельности Корейской футбольной ассоциации (KFA), в частности процедуре назначения главного тренера и работе руководства организации.

Я был главным тренером, и эта должность в конечном итоге оценивается по результатам. Поскольку наше выступление на этом чемпионате мира было неудачным, я беру на себя полную ответственность за все,

– заявил Хон Мен Бо.

Бывший наставник также извинился перед болельщиками и поблагодарил футболистов за самоотверженную игру.

Я хочу выразить свои извинения и благодарность игрокам, которые боролись до конца, несмотря на сложную ситуацию. Я чувствую большую ответственность за то, что не смог отблагодарить их результатами,

– сказал он.

В ходе парламентских слушаний депутаты также допросили бывшего президента KFA Чун Монг Гю. Он извинился за неудачное выступление национальной сборной и признал ответственность руководства ассоциации.

Мне жаль из-за серии споров и неутешительного результата на чемпионате мира. Как председатель KFA, я чувствую глубокую ответственность и сожалею, что не оправдал ожиданий болельщиков,

– отметил Чун.

Особое внимание в ходе слушаний уделили обстоятельствам назначения Хона Мен Бо главным тренером в 2024 году. Депутаты подняли вопрос о возможном кумовстве, отметив, что Бо и Чун Монг Гю учились в одном университете. Оба категорически опровергли какое-либо влияние личных связей на решение о назначении тренера.

Напомним, что на чемпионате мира-2026 сборная Южной Кореи заняла третье место в своей группе. Решающим стало неожиданное поражение от Южной Африки (0:1), которое лишило команду путевки в плей-офф.

Ранее полиция Южной Кореи привлекла полицию в аэропорту, чтобы обеспечить безопасность Бо после того, как он получил угрозы убийством накануне своего возвращения в страну.