Инцидент произошел в одном из египетских отелей и закончился вмешательством охраны и медиков. Полиция уже занимается этим делом, а одна из участниц конфликта впоследствии отозвала свое заявление, пишет Al-Arabiya.

Конфликт перерос в драку

Сначала между женщинами возникла словесная перепалка. Однако вскоре она переросла в физическую потасовку.

Очевидцы утверждают, что участницы использовали не только кулаки, но и различные предметы. Сотрудникам отеля и службе безопасности пришлось вмешаться, чтобы прекратить конфликт.

В центре событий оказался и Хоссам Хассан. На видео, которое распространяется в соцсетях, видно, как тренер внезапно теряет сознание. После этого его доставили в больницу на машине скорой помощи.

В настоящее время состояние 60-летнего специалиста оценивается как стабильное. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

У Хассана две жены

Первой женой тренера является Хавайда Аль-Гарбави, на которой он женился в 1994 году. Примерно через 20 лет Хассан заключил брак с Даной Адам.

Именно Хавайда сначала обратилась в полицию с заявлением о конфликте, однако позже решила его отозвать. Многоженство в Египте разрешено законодательством.

Инцидент произошел вскоре после исторического выступления сборной Египта на чемпионате мира-2026. Под руководством Хассана команда впервые в истории вышла в плей-офф Мундиаля. Египтяне обыграли Австралию, но в 1/8 финала уступили Аргентине.