Інцидент стався в одному з єгипетських готелів та завершився втручанням охорони й медиків. Поліція вже займається цією справою, а одна з учасниць конфлікту згодом відкликала свою заяву, пише Al-Arabiya.

Конфлікт переріс у бійку

Спочатку між жінками виникла словесна суперечка. Проте невдовзі вона переросла у фізичну сутичку.

Очевидці стверджують, що учасниці використовували не лише кулаки, а й різні предмети. Працівникам готелю та службі безпеки довелося втрутитися, щоб припинити конфлікт.

У центрі подій опинився і Хоссам Хассан. На відео, яке поширюється в соцмережах, видно, як тренер раптово втрачає свідомість. Після цього його доправили до лікарні каретою швидкої допомоги.

Наразі стан 60-річного фахівця оцінюється як стабільний. Поліція розслідує обставини інциденту.

Хассан має двох дружин

Першою дружиною тренера є Хавайда Аль-Гарбаві, з якою він одружився у 1994 році. Приблизно через 20 років Хассан уклав шлюб із Даною Адам.

Саме Хавайда спочатку звернулася до поліції із заявою щодо конфлікту, однак пізніше вирішила її відкликати. Багатоженство в Єгипті дозволене законодавством.

Інцидент стався невдовзі після історичного виступу збірної Єгипту на чемпіонаті світу-2026. Під керівництвом Хассана команда вперше в історії вийшла до плейоф Мундіалю. Єгиптяни здолали Австралію, але в 1/8 фіналу поступилися Аргентині.