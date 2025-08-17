В ночь с 16 на 17 августа в Саудовской Аравии состоялся грандиозный вечер в бокса. В одном из поединков Филип Хргович сражался против Дэвида Аделее.

Бой между хорватом и британцем длился всю дистанцию в 10 раундов. Боксеры устроили сумасшедшую рубку с рассечениями, нокдауном, но победителем стал только один, пишет 24 канал.

Как завершился бой Хргович – Аделее?

Филипп Хргович на старом поединке получил рассечение, но продолжил бой. Хорватский боксер, несмотря на повреждения, полностью контролировал поединок с Дэвидом Аделее.

Хргович во всем раунде поединка нанес мощный удар, отправив Аделее в нокдаун, после чего британец еле поднялся, но смог продолжить бой. Более того, Дэвид на некоторое время перехватил инициативу и начал бить Филиппа.

Однако Хргович устоял на ногах. В итоге хорватский боксер победил британца единогласным решением судей – 98:91, 99:90, 99:90.

Хргович отправил Аделее в нокдаун: смотрите видео

Аделее перехватил инициативу: смотрите видео

Отметим, что Филип Хргович защитил титул WBO International в хевивейте. Боксер из Хорватии также завоевал вакантный чемпионский пояс WBA Continental Gold.

Интересно. Филип Хргович за свою карьеру потерпел лишь одно поражение в профессиональном ринге. В июне прошлого года Даниэля Дюбуа нокаутировал хорвата в восьмом раунде.

Ранее сообщали, что Дмитрий Рыбалка оказался в нокауте в бою на Гран-при WBC в Саудовской Аравии. Украинский боксер потерпел сокрушительное поражение.