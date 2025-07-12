Бегала по корту и кричала: реакция Швьонтек на триумф на Уимблдоне-2025

В субботу, 12 июля, состоялся финал Уимблдона 2025 года в Великобритании. В решающем матче женского одиночного разряда Ига Швьонтек сыграла против Аманды Анисимовой.

В финале польская теннисистка уничтожила соперницу из США по итогам двух сетов. Бывшая первая ракетка мира сверхэмоционально отреагировала на триумф на турнире серии Grand Slam, сообщает 24 канал.

Читайте также Самый большой гонорар, топ-20 мира: сколько за свою карьеру заработала Свитолина

Безумные эмоции Швьонтек

Ига Швьонтек впервые за свою карьеру победила на Уимблдоне. Польская теннисистка в финальном матче эффектно победила Аманду Анисимову, оставив сопернице два "бублика" – 6:0, 6:0.

Швьонтек не сдержала эмоций во время празднования победы на турнир. Ига сразу после завершения матча покала ракетку и легла на спину прямо на Центральном корте, закрыв глаза.

На видео видно как Игу Швьонтек переполняли эмоции от победы над Амандой Анисимовой. Бывшая первая ракетка мира встала и начала бегать по корту, а также кричать от счастья.

Швьонтек празднует победу на Уимблдоне-2025:

Добавим, что Ига Швьонтек теперь вернется в первую тройку рейтинга лучших теннисисток мира от WTA. Победа на Уимблдоне добавит немало баллов польской спортсменке.

Ранее сообщали, что Арина Соболенко в очередной раз проявила неуважение к сопернице во время матча. Первая ракетка мира нагрубила Аманде Анисимовой, которая выбила ее с Уимблдона-2025.