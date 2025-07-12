У фіналі польська тенісистка знищила суперницю з США за підсумками двох сетів. Колишня перша ракетка світу надемоційно відреагувала на тріумф на турнірі серії Grand Slam, повідомляє 24 канал.

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Шалені емоції Швьонтек

Іга Швьонтек вперше за свою кар'єру тріумфувала на Вімблдоні. Польська тенісистка у фінальному матчі ефектно перемогла Аманду Анісімову, залишивши суперниці два "бублики" – 6:0, 6:0.

Швьонтек не стримала емоцій під час святкування перемоги на турнір. Іга одразу після завершення матчу покала ракетку та лягла на спину прямо на Центральному корті, заплющивщи очі.

На відео видно як Ігу Швьонтек переповнювали емоції від перемоги над Амандою Анісімовою. Колишня перша ракетка світу підвелась та почала бігати по корту, а також кричати від щастя.

Швьонтек святкує перемогу на Вімблдоні-2025:

Додамо, що Іга Швьонтек тепер повернеться у першу трійку рейтингу найкращих тенісисток світу від WTA. Перемога на Вімблдоні додасть чимало балів польській спортмсенці.

Раніше повідомляли, що Аріна Соболенко вкотре появила неповагу до суперниці під час матчу. Перша ракетка світу нагрубила Аманді Анісімовій, яка вибила її з Вімблдону-2025.