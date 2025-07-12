Четверта ракетка світу Іга Швьонтек досі ще жодного разу не доходила до фіналу Вімблдонського турніру. Польська тенісистка могла похизуватися лише участю у чвертьфіналі, пише 24 Канал.

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Рекордна перемога Швьонтек на Вімблдоні-2025

У фіналі проти Аманди Анісімової, яка займає 14-й рядок в рейтингу WTA, полька вважалася фавориткою. Проте результат зустрічі перевершив усі сподіванні.

Іга Швьонтек "всуху" знищила суперницю за підсумком двох сетів. Для цього польській тенісистці знадобилося лише 58 хвилин.

Відео перемоги Іги Швьонтек

Іга Швьонтек (Польща) – Аманда Анісімова (США) 2:0 (6:0, 6:0)

Зазначимо, що подібний "сухий" рахунок на Вімблдоні востаннє був зафіксований у 1911 році.

Для Швьонтек це перша перемога на Вімблдоні та перший трав'яний Грендслем. Загалом на рахунку польки це вже шостий титул серії Grand Slam. Раніше вона здобула чотири перемоги на Ролан Гаррос та одну на US Open.

У неділю, 13 липня, відбудеться фіналі Вімблдону-2025 серед чоловіків. Переможця визначать іспанець Карлос Алькарас та італієць Яннік Сіннер.