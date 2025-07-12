Четвертая ракетка мира Ига Швьонтек до сих пор еще ни разу не доходила до финала Уимблдонского турнира. Польская теннисистка могла похвастаться лишь участием в четвертьфинале, пишет 24 Канал.

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Рекордная победа Швьонтек на Уимблдоне-2025

В финале против Аманды Анисимовой, которая занимает 14-ю строчку в рейтинге WTA, полька считалась фавориткой. Однако результат встречи превзошел все ожидании.

Ига Швьонтек "всухую" уничтожила соперницу по итогу двух сетов. Для этого польской теннисистке понадобилось всего 58 минут.

Видео победы Иги Швьонтек

Ига Швьонтек (Польша) – Аманда Анисимова (США) 2:0 (6:0, 6:0)

Отметим, что подобный "сухой" счет на Уимблдоне в последний раз был зафиксирован в 1911 году.

Для Швьонтек это первая победа на Уимблдоне и первый травяной Грэндслем. Всего на счету польки это уже шестой титул серии Grand Slam. Ранее она одержала четыре победы на Ролан Гаррос и одну на US Open.

В воскресенье, 13 июля, состоится финале Уимблдона-2025 среди мужчин. Победителя определят испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.