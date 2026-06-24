Ему было всего 25 лет: на войне погиб бывший футболист

Литовский футболист Игнас Кайлюс погиб при выполнении боевого задания в составе ВСУ. Ему было всего 25 лет.

Бывший игрок литовского клуба "Судува" добровольно встал на защиту Украины после начала полномасштабной войны. О гибели воина сообщили на странице его родного клуба в Facebook.

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Что известно о погибшем футболисте?

Игнас Кайлюс был хорошо известен в литовских футбольных кругах благодаря выступлениям в системе клуба "Судува". Однако после российского вторжения он решил оставить мирную жизнь и присоединиться к борьбе Украины против агрессора.

Литовец проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины в должности помощника гранатометчика. По информации, обнародованной после его смерти, последнее боевое задание военный выполнял 2 июня. Именно во время защиты Украины он отдал свою жизнь.

Кайлюсу было всего 25 лет. Его история стала ещё одним примером того, как граждане других государств добровольно встают на сторону Украины в войне против России.

Клуб простился с погибшим героем

После трагической новости клуб "Судува" опубликовал эмоциональное заявление, в котором выразил соболезнования семье и близким Игнаса.

В клубе подчеркнули, что будут помнить его как человека, который всегда излучал положительную энергию. Также в заявлении отметили, что футболист погиб, защищая свободу Украины и всей Европы от агрессии, а добро — от зла.

В "Судуве" призвали поддерживать фонды, помогающие Украине, а память Игнаса Кайлюса пообещали почтить во время матча, который состоится 6 июля.