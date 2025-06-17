На фронте получил ранение участник четырех Олимпиад Игорь Червинский

Россияне едва не убили легенду украинского плавания. Игорь Червинский не остался в стороне в войне против России и пошел защищать Родину.

Украина продолжает защищать свою независимость в войне против России. Уже четвертый год соседская страна терроризирует наши города и устраивает геноцид во время полномасштабного вторжения.

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Ранен участник Олимпийских игр

Из-за этого многие украинцы были вынуждены взять оружие в руки и уйти на фронт. Среди них есть и немало спортсменов. Одним из них стал известный пловец Игорь Червинский.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию плавания Украины, служба спортсмена не обошлась без травм. Во время выполнения боевого задания на Востоке Украины Червинский получил тяжелое ранение.

43-летний Игорь нуждается в лечении травм ног. Федерация плавания Украины призвала неравнодушных помочь воину восстановиться от ранения, открыв сбор на лечение.

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Напомним, что Червинский является заслуженным мастером спорта Украины. Пловец побеждал и становился призером чемпионатов Европы и мира, а также участвовал в четырех Олимпийских игр.

Лучшего результата Игорь достиг на Олимпиаде-2000 в Сиднее. Тогда спортсмен занял седьмое место на дистанции 1500 метров вольным стилем.