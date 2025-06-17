Україна продовжує боронити свою незалежність у війні проти Росії. Вже четвертий рік сусідська країна тероризує наші міста та влаштовує геноцид під час повномасштабного вторгнення.

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Поранено учасника Олімпійських ігор

Через це чимало українців були вимушені взяти зброю до рук та піти на фронт. Серед них є і чимало спортсменів. Одним із них став відомий плавець Ігор Червінський.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію плавання України, служба спортсмена не обійшлась без травм. Під час виконання бойового завдання на Сході України Червінський отримав тяжке поранення.

43-річний Ігор потребує лікування травм ніг. Федерація плавання України закликала небайдужих допомогти воїну відновитися від поранення, відкривши збір на лікування.

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Нагадаємо, що Червінський є заслуженим майстром спорту України. Плавець перемагав та ставав призером чемпіонатів Європи та світу, а також брав участь у чотирьох Олімпійських ігор.

Найкращого результату Ігор досяг на Олімпіаді-2000 в Сіднеї. Тоді спортсмен посів сьоме місце на дистанції 1500 метрів вільним стилем.