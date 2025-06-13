Напередодні чергова сумна звістка сколихнула спортивну спільноту. Своє життя за світле майбутнє Батьківщини віддав майстер спорту України міжнародного класу з ушу Суонг Артем Тхеа, повідомляє 24 Канал із посиланням на СКУ.

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Що відомо про загиблого воїна

Він загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області. Свій останній бій захисник України прийняв 22 квітня 2025 року, тепер йому навіки 28…

У війську спортсмен мав звання лейтенант Збройних Сил України. Він був командиром взводу механізованої роти механізованого батальйону.

На бойових завданнях, як і на спортивних аренах, уродженець Києва був справжнім – зібраним, сильним духом і тілом. Побратими та друзі називали його "воїном світла". За мужність і віддану службу він був нагороджений відзнакою Головнокомандувача ЗСУ "Срібний Хрест", відзнакою командира ОТУ "Луганськ" і медаллю "Захисник Сходу".

Зазначимо, що у цивільному житті Суонг Артем Тхеа мав видатну спортивну кар'єру. Він був майстром спорту України міжнародного класу та членом національної збірної з ушу.

Спортсмен вісім разів ставав чемпіоном України на дорослому рівні, був триразовим чемпіоном Європи, бронзовим призером ЧС-2017 і володарем Кубка світу. Поціновувачі ушу називали його техніку бездоганною.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям і близьким захисника України. Вічна пам'ять Суонг Артему Тхеа…

Нагадаємо, що напередодні дуже серйозні поранення на фронті отримав колишній хокеїст збірної України Олександр Матвійчук. Він разом із побратимами потрапив у засідку ворогів.