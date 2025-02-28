Генеральный директор Руха Игорь Дедышин покинул клуб после семи лет работы

"Желто-черные" постепенно теряют свои наиболее ценные кадры как в команде, так и в менеджменте. Уйти из клуба решил даже генеральный директор Игорь Дедышин.

Зимой львовский Рух пережил серьезные изменения. Клуб объявил об "объединении усилий" с Карпатами и решил уделить основное внимание своей детской академии.

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Уход легенды Руха

Кроме этого, "желто-черные" продали четырех своих ведущих футболистов в Карпаты Теперь же Рух попрощался с одним из своих топ-менеджеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

Генеральный директор львовян Игорь Дедышин покидает свой пост. Ранее в СМИ появлялась информация, что Дедышин недоволен состоянием дел в клубе и считает, что тот остановился в развитии.

Дедышин работал в клубе с 2018 года. На старте своей карьеры в Рухе он занимался детской школой "желто-черных", но уже в 2019 году стал генеральным директором клуба.

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С этого времени Рух является неизменным участником элитного дивизиона чемпионата Украины. Также львовяне имели успехи на юношеском уровне, ведь в 2023 году вышли в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

До прихода в Рух Игорь работал в Карпатах и Вересе. Напомним, что в настоящее время Рух занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, отставая от еврокубковой зоны на восемь очков.