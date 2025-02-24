Олимпийский чемпион вспомнил, как жена уговорила его не идти на войну

Украинский гимнаст Игорь Коробчинский поделился, каким для него выдалось 24 февраля 2022 года. Спортсмен на тот момент уже был заграницей.

Три года назад, 24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение. Игорь Коробчинский рассказал, как он встретил этот день пишет 24 канал со ссылкой на NV.

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Коробчинский о начале войны

Гимнаст отметил, что на момент начала войны он уже уехал из Украины и сменил три страны. На тот момент он работал в Ирландии.

В 2014 году, когда россияне начали войну на Донбассе, я уже понимал, что на этом не закончится. Тогда мы с беременной женой поехали в США, где она родила ребенка. Я уже тогда чувствовал, что Россия не остановится,

– сказал Коробчинский.

Он также сказал, что его знакомый гимнаст Валера Беленький, который пережил войну между Азербайджаном и Арменией в 1988-1994 годах, говорил, что Россия пойдет дальше. И он был прав.

"24 февраля у меня было желание вернуться в Украину и воевать, но жена убедила меня остаться. Она сказала: "Если бы ты жил в Украине, то пошел бы, но ты уже 10 лет не дома", – добавил Игорь Коробчинский.

Отметим, что украинский гимнаст является многократным чемпионом мира. Также украинец стал олимпийским чемпионом в составе Объединенной команды на Олимпиаде-1992 в Барселоне.