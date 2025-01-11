Украинца оштрафуют за проваленное взвешивание перед турниром UFC: видео битвы взглядов
11 января 2025, 13:18Читати новину українською
Украинец Игорь Потеря провалил церемонию взвешивания, которая состоялась накануне турнира UFC. За это его оштрафуют.
В ночь на 12 января в Лас-Вегасе состоится турнир UFC. В его рамках Игорь Потеря будет противостоять бразильцу Марко Тулио, пишет 24 канал со ссылкой на MMA Mania.
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Церемония взвешивания и битва взглядов
Потеря провалил взвешивание, ведь его вес (85,27) превысил допустимый лимит среднего веса до 84 кг (84,3 кг). Его бразильский соперник сумел уложиться в ограничения (84,1 кг). По правилам украинского бойца оштрафуют на 25% гонорара.
Также спортсмены провели битву взглядов.
Битва взглядов Потери и Тулио: смотрите видео
Отметим, что Марко Тулио станет дебютантом UFC.