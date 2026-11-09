Суркис окончательно определился с тренером Динамо до конца 2026 года

Классическое противостояние с Шахтером в чемпионате Украины стало для президента Динамо Игоря Суркиса решающим аргументом в вопросе о назначении главного тренера. Владелец киевской команды принял важное решение.

По информации инсайдера Виктора Вацко, судьба тренерского штаба Мацея Кендзьорека уже решена.

Кто будет тренировать Динамо

Игорь Суркис решил повторить тот сценарий, который он использовал год назад в случае с увольнением Александра Шовковского. Тогда должность главного тренера в статусе исполняющего обязанности получил Игорь Костюк.

Президент "Динамо" дождался зимнего перерыва в чемпионате и решил, что бывший тренер молодежной команды клуба достоин того, чтобы полноценно работать со взрослой командой. Точно так же Суркис поступит и сейчас: он дал Мацею Кендзьореку кредит доверия как минимум до конца 2026 года.

Уже по итогам следующих туров УПЛ и положению команды в турнирной таблице по состоянию на декабрь босс "Динамо" будет решать, останется ли польский специалист вместе со своими соотечественниками-ассистентами в Киеве.

Как завершилось "Классическое" в чемпионате Украины

Накануне "Динамо" сумело добыть одно очко в дуэли с "Шахтером", несколько реабилитировавшись за поражение от "горняков" в Кубке Украины. Киевский клуб даже имел шанс выиграть, ведь во втором тайме немало времени играл в большинстве.

После 11 туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, уступая "Шахтеру" и "Полесью". ФК "Харьков" на 4-й позиции отстает на два очка, но имеет два матча в запасе.