Суркис окончательно определился с тренером Динамо до конца 2026 года

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По информации инсайдера Виктора Вацко, судьба тренерского штаба Мацея Кендзьорека уже решена.

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Кто будет тренировать Динамо

Игорь Суркис решил повторить тот сценарий, который он использовал год назад в случае с увольнением Александра Шовковского. Тогда должность главного тренера в статусе исполняющего обязанности получил Игорь Костюк.

Президент "Динамо" дождался зимнего перерыва в чемпионате и решил, что бывший тренер молодежной команды клуба достоин того, чтобы полноценно работать со взрослой командой. Точно так же Суркис поступит и сейчас: он дал Мацею Кендзьореку кредит доверия как минимум до конца 2026 года.

Уже по итогам следующих туров УПЛ и положению команды в турнирной таблице по состоянию на декабрь босс "Динамо" будет решать, останется ли польский специалист вместе со своими соотечественниками-ассистентами в Киеве.

Как завершилось "Классическое" в чемпионате Украины

Накануне "Динамо" сумело добыть одно очко в дуэли с "Шахтером", несколько реабилитировавшись за поражение от "горняков" в Кубке Украины. Киевский клуб даже имел шанс выиграть, ведь во втором тайме немало времени играл в большинстве.

После 11 туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, уступая "Шахтеру" и "Полесью". ФК "Харьков" на 4-й позиции отстает на два очка, но имеет два матча в запасе.